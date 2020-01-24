Лукашенко рассказал о планах закупать нефть в США и ОАЭ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Белоруссия ведет переговоры о закупках нефти в том числе с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил в Шклове президент Александр Лукашенко. Его цитирует "БелТА".

"Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", - отметил он.

Ранее президент неоднократно говорил, что причиной последних разногласий между Минском и Москвой стало требование, чтобы Белоруссия покупала российскую нефть дороже, чем по мировым ценам. 24 января он заверил, что в переговорах с Владимиром Путиным не блефовал и "не пытался поднять ставки", когда говорил о поисках альтернативных источников для закупок нефти. Он также сказал, что Белоруссии больше нельзя зависеть от одного поставщика.

"Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", - сказал Лукашенко.

Среди вариантов диверсификации поставок он назвал поставки через порты на Балтике - так Белоруссия уже купила партию нефти через Клайпеду. Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. "Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб", - напомнил Лукашенко.

Третий вариант, поставки с Черного моря через Украину, Минск уже опробовал. Четвертым вариантом остаются поставки из России, от которых белорусская сторона полностью отказываться не планирует.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года российская нефть почти не поступает в Белоруссию и только компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева поставляют небольшие объемы. Кроме того, Москва и Минск с начала 2020 года не могут договориться о поставках нефти на НПЗ республики. По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Так, белорусская сторона добивалась отмены премии (по разным данным, от $6 до $10 на тонну. - ИФ.) к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. "Белнефтехим" сообщал, что в этой связи стоимость нефти с 2020 года для Белоруссии выросла на $20 за тонну, или на 5%.

Российские компании предлагают сохранить условия 2019 года, ссылаясь на льготные условия поставок нефти в Белоруссию. По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из России для Минска составляет 83% от мировой цены на нефть.

Так, "Белнефтехим" 20 января сообщил о закупке 80 000 тонн норвежской нефти для новополоцкого НПЗ "Нафтан". Танкер с этой нефтью уже прибыл в порт Клайпеды, там ее перегрузят в железнодорожные цистерны.