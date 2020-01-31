В Белоруссии сократят налоговые льготы из-за налогового маневра в РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко заявил о необходимости сокращения налоговых льгот в течение ближайших трех лет с учетом изменения внешних условий.

"Для обеспечения доходов бюджета, в том числе с учетом сложившихся внешних условий, назрела необходимость отменить льготы, которые не дают нужного эффекта. В течение 2020-2022 годов предусмотрена масштабная оценка эффективности действующих стимулирующих налоговых льгот", - сказал в пятницу Наливайко, которого цитирует госагентство БелТА.

В Минске неоднократно заявляли о негативном влиянии на национальную экономику налогового маневра в нефтяной сфере РФ с учетом удорожания поставок нефтяного сырья и снижения ставок экспортных пошлин на нефтепродукты.

По словам министра, в ближайшее время министерство по налогам и сборам (МНС) вместе с министерством финансов и Государственным таможенным комитетом (ГТК) "определят перечень льгот, эффективность которых нужно оценить в этом году, госорганы проанализируют круг воспользовавшихся этими льготами плательщиков и показатели их деятельности".

В конце 2019 года правительство Белоруссии утвердило порядок оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот. Цель таких льгот - ускорить развитие хозяйственной деятельности определенных категорий плательщиков.

Ранее также сообщалось, что, по данным ГТК, поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в белорусский бюджет в 2019 году упало на 33,2% из-за налогового маневра и приостановки экспорта автотоплива в апреле-мае в связи с поставками загрязненной хлоридами нефти.

Из-за отсутствия компенсации издержек от налогового маневра в Белоруссии впервые за последние 7 лет на 2020 год принят дефицитный бюджет. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд. В декабре 2019 года сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ликвидировал государственный внебюджетный фонд республиканского МВД, такое решение было принято на фоне ситуации с реализацией налогового маневра в России.