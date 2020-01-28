В Москве мобильные бригады врачей будут проверять температуру у китайских туристов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы сформировали специальные мобильные медицинские бригады, которые будут проверять температуру у постояльцев гостиниц, где селятся группы китайских туристов. Об этом рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Чиновники обсудили организацию необходимых мер по борьбе с распространением нового коронавируса с городским комитетом по туризму и региональным управлением Роспотребнадзора. В частности, у них уже есть список гостиниц и туристических компаний, которые могут быстро информировать о группах туристов из Китая.

В гостинице, общественном транспорте, на рынках и в спортивных и развлекательных учреждениях будет усилена дезинфекция, пообещала Ракова.

По ее словам, в городе в связи с подозрением на коронавирус проверяли 11 человек, и ни у одного анализы не подтвердили заражение.

Заммэра заверила, что врачей обеспечили масками, защитными костюмами, респираторами, ручными дозаторами дезинфекционных средств, переносными обеззараживающими устройствами.

Несмотря на решение властей Китая временно запретить выездной туризм, в Москве остаются уже прибывшие приезжие из Китая, отметила Ракова.

Она пообещала, что мэрия будет следить за ситуацией и делать все необходимое. Созданный мэром Сергеем Собяниным оперативный штаб будет ежегодно публиковать сводку о происходящем.