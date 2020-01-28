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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:54

В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

"Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай", - сообщил "Интерфаксу" во вторник православный активист Кирилл Фролов.

По его словам, о спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и оглашаемых, только узнавших о православии - дипломаты, предприниматели, студенты.

🔆 #храмСвятителяНиколаявГолутвине 👨‍🎓 Церковь до 80-х годов XVII века была деревянной и располагалась на территории московского подворья Коломенского Голутвина монастыря (XV век). Была закрыта в 1923 году, служила местом размещения геологоразведочного института. Потом передана Третьяковской галерее. Реставрация шла с 1980 года. С 1992 года передана РПЦ. В 2011 году в ней учреждено подворье Китайской православной церкви. Это единственный храм в Москве, где часть богослужений идет на китайском языке. К слову, в Китае иностранцам запрещено заниматься религиозной деятельностью. А православные христиане там есть - около 18 тыс.человек. Отмечены случаи, когда некоторые из них специально приезжали в этот храм для крещения. 📷 Очень красивое место для прогулок. Солнечные лучи отразились от окон здания напротив храма. Получилось сочетание контрсвета и подсветки. . . . #храмНиколывГолутвине #историярядом #пешкомпоМоскве #ChurchofStNicholasinGolutvin #Nicholastemple #thisisMoscow #photographer #фотограф #nikolay_prokhorenko

Публикация от Николай Прохоренко (@nikolay_prokhorenko)

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Москва Китай

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