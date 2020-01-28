В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.
"Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай", - сообщил "Интерфаксу" во вторник православный активист Кирилл Фролов.
По его словам, о спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и оглашаемых, только узнавших о православии - дипломаты, предприниматели, студенты.
🔆 #храмСвятителяНиколаявГолутвине 👨🎓 Церковь до 80-х годов XVII века была деревянной и располагалась на территории московского подворья Коломенского Голутвина монастыря (XV век). Была закрыта в 1923 году, служила местом размещения геологоразведочного института. Потом передана Третьяковской галерее. Реставрация шла с 1980 года. С 1992 года передана РПЦ. В 2011 году в ней учреждено подворье Китайской православной церкви. Это единственный храм в Москве, где часть богослужений идет на китайском языке. К слову, в Китае иностранцам запрещено заниматься религиозной деятельностью. А православные христиане там есть - около 18 тыс.человек. Отмечены случаи, когда некоторые из них специально приезжали в этот храм для крещения. 📷 Очень красивое место для прогулок. Солнечные лучи отразились от окон здания напротив храма. Получилось сочетание контрсвета и подсветки. . . . #храмНиколывГолутвине #историярядом #пешкомпоМоскве #ChurchofStNicholasinGolutvin #Nicholastemple #thisisMoscow #photographer #фотограф #nikolay_prokhorenko
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.