Москва потребовала от Минска убедительных расчетов по компенсации за "грязную" нефть

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона ожидает от Белоруссии убедительных расчетов ущерба, понесенного от поставок в апреле прошлого года загрязненной хлоридами нефти, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Это должны быть убедительные расчеты, которые поддерживаются экспертным сообществом и которые должны быть приняты российской стороной", - сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске. По итогам совместного анализа предоставленных данных РФ выплатит компенсацию Белоруссию за ущерб, понесенный из-за "грязной" нефти.

"Речь идет именно о выплате", - подчеркнул посол, отвечая на уточняющий вопрос о возможности использования компенсирующих механизмов к цене поставляемых в республику энергоносителей.

Он также отметил, что госбюджет России за ущерб, который причинили Белоруссии "ряд хозяйствующих субъектов нефтяной сферы" в РФ "ответственности не несет".

В январе Мезенцев также говорил, что Москва готова компенсировать убытки, которые понес Минск из-за "грязной" нефти, но для этого российским властям необходимы документально подтвержденные убытки.

Как сообщалось, Белоруссия 19 апреля 2019 года столкнулась с поставкой из России по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, из-за этого упал объем транзита нефти по территории республики и доходы белорусского оператора нефтепровода.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки "Дружбы" в связи с поставками "грязной" нефти.

Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, - на 16,6%. Позиция не была поддержана Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, и тариф на транзит с 1 февраля был увеличен только на 6,6%.