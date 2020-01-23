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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:33

Посол Мезенцев заявил о готовности Москвы компенсировать Минску ущерб от "грязной" нефти

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Москва готова компенсировать белорусским нефтеперерабатывающим заводам документально подтвержденные убытки из-за поставок нефти, загрязненной хлоридами, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, такая позиция Москвы "и в этом случае показывает приверженность союзническим отношениям".

Он уточнил, что "согласованные сторонами подходы касаются определения окончательных размеров предстоящих выплат".

20 января Совет министром Белоруссии сообщил, что правительства двух стран договорились о подходах и методике оценки компенсации таких убытков белорусской стороне. 17 января в Москве это обсуждали и.о. вице-премьера Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

Минск не раз обещал потребовать компенсацию за ущерб, которые понесли белорусские НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с апрельским форс-мажором на нефтепроводе "Дружба".

Некондиционную нефть обнаружили на белорусском участке трубопровода 19 апреля. Из-за этого была остановлена прокачка нефти. Поставки в Белоруссию возобновились только 4 мая, транзит на Украину - 24 мая, а вытеснение грязной нефти из Белоруссии продолжалось до 23 июля.

Белоруссия Дружба Транснефть Дмитрий Мезенцев Транснефть

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