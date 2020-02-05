Минск в феврале выставит Москве окончательный счет за "грязную" нефть

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена в феврале передать России полный пакет документов по компенсации за поставки "грязной" нефти, сообщил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Думаю, в феврале полный пакет будет передан российской стороне, и мы получим ответ на наши вопросы", - сказал Ляшенко, которого цитирует в среду госагентство БелТА. Он отметил, что в январе на его встрече с экс-вице-премьером РФ Дмитрием Козаком был утвержден механизм и формат подачи заявки о компенсации. "В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы", - добавил вице-премьер.

Ранее в среду посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что Москва готова заплатить компенсацию Белоруссии за "грязную" нефть, но для этого белорусская сторона должна предоставить "убедительные расчеты, которые поддерживаются экспертным сообществом и которые должны быть приняты российской стороной".

Белоруссия в апреле 2019 года столкнулась с поставками из России по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, из-за чего упал объем транзита нефти по территории страны и доходы белорусского оператора нефтепровода. Концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом необходимости полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки "Дружбы" в связи с поставками "грязной" нефти.

Минск предлагал повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, на 16,6%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддержала такое предложение, в результате тариф на транзит с 1 февраля был увеличен только на 6,6%.