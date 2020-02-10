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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:00

Кудрин заверил, что эпидемия коронавируса не станет катастрофой для экономики РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с новым коронавирусом из Китая незначительно отразится на темпах роста экономики РФ, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин; глава СП также заверил, что эпидемия коронавируса не станет катастрофой ни для мира, ни для России.

"Может быть, в пределах 0,1-0,2 (п.п. меньше, чем ожидалось - ИФ)", - сказал Кудрин журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса". Вместе с тем правительство может попытаться на "других факторах нарастить потенциал". "Потому что в России сегодня большие свободные ресурсы частные, которые не инвестируются в полной мере", - пояснил глава СП.

"Если вдруг произойдет перелом настроения, который может произойти независимо от этого вируса, то мы тогда можем даже и нарастить темпы роста, несмотря на вирус", - сказал Кудрин. Таким образом, "в одном чем-то мы потеряем, но есть и другие возможности", считает экономист.

Новый коронавирус в Китае

"Китайская экономика в первые месяцы в шоковом состоянии находится. Целый ряд отраслей сбросили свой объем производства или транспортных услуг на 50%. Понятно, ситуация несколько восстановится по объемам в течение года, но все равно спад будет очевиден в целом ряде отраслей китайской экономики и для мирового спроса", - сказал Кудрин.

Коронавирус, по его словам, также повлиял на ситуацию на рынке нефти. "Мы это уже видим, поэтому на доходах это уже отразиться, даже если к концу года восстановятся объемы потребления нефти. Но в годовом выражении они уже не восстановятся, все равно будут меньше, чем в прошлом году", - заявил Кудрин, добавив, что "это скажется на ценах и на доходах нашей страны".

По словам Кудрина, в ближайшие недели станет понятно, когда эпидемия пойдет на спад. "Она не окажется катастрофической ни для России, ни для мировой экономики. Это уже понятно, что ее удалось ограничить и купировать. Поэтому, скорее всего, в течение ближайших двух-трех недель будет определен пик, и в этом году эпидемия будет преодолена", - считает глава ведомства.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в стране по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по Москве воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40171 человек, от инфекции погибли 908 человек.

СП Алексей Кудрин Китай

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