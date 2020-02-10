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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

"Рособоронэкспорт" допустил задержку поставок С-400 Китаю из-за коронавируса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом может повлиять на реализацию контракта на поставку Китаю систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф". Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы на всякий случай просчитываем эти сценарии. Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов", - сказал Михеев, отвечая на вопрос агентства, может ли ситуация с коронавирусом повлиять на выполнение контракта на поставку Китаю систем С-400.

Он пояснил: "У нас же контракты связаны и с обучением, и с приемкой техники и так далее".

"Мы проигрываем сценарии и заранее обсуждаем с нашими партнерами возможные мероприятия. Мы смотрим за этой ситуацией очень внимательно вместе с нашими партнерами", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о влиянии ситуации с коронавирусом на реализацию контракта на поставку С-400 Китаю.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия завершит поставку в Китай зенитных ракетных систем С-400 до конца 2020 года, отметив, что американские санкции в отношении Китая не должны сказаться на исполнении контрактов. "Мы соответствующим образом реагируем на санкционное давление, и в настоящее время не видим каких-либо угроз плановому выполнению указанных контрактов", - заявил тогда глава службы.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки не разглашался.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

С-400 используется в Сирии для обороны российской авиабазы Хмеймим.

Рособоронэкспорт

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