ЦБ РФ зафиксирует около 2,45 трлн руб. прибыли от продажи акций Сбербанка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России зафиксирует прибыль от продажи пакета акций Сбербанка в размере около 2,45 трлн рублей, в федеральный бюджет передаст в денежной форме порядка 1,25 трлн рублей в ближайшие четыре года, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Так, в 2020 году предполагается, что в федеральный бюджет поступит 350 млрд рублей, в 2021 году - 300 млрд рублей, в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - 200 млрд рублей.

Еще на 500 млрд рублей ЦБ передаст в бюджет требований к Сбербанку по субординированному займу на 350 млрд рублей и к ВЭБу по депозиту на 150 млрд рублей.

Ранее в пресс-службе Банка России "Интерфаксу" сообщили, что 700 млрд рублей из средств, полученных от продажи, предполагается включить в состав доходов ЦБ за 2020 год в рамках общего режима. Как пояснил источник, средства пойдут на покрытие убытков от санации банков.