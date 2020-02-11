Акции Сбербанка ускорили рост на новостях о выкупе бумаг

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Акции Сбербанка России днем во вторник ускорили рост на корпоративных новостях, касающихся выкупа бумаг у миноритариев; цена обыкновенных акций поднялась почти на 2% и достигла уровня недельной давности.

На "Московской бирже" акции Сбербанка к 15:49 по Москве выросли до 257,33 рубля (+2%) при объеме торгов 7,893 млрд рублей. "Префы" банка выросли на 1,9% - до 236,27 рубля.

Во вторник стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект о выкупе Минфином акций Сбербанка у ЦБ, которому принадлежит 50% + 1 акция банка. ЦБ РФ сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе их акций. Пакет акций Сбербанка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости, сообщил Минфин РФ.

По данным экспертов "Интерфакс-ЦЭА", если цена выкупа акций Сбербанка будет определяться как средневзвешенная величина сделок на основных торгах "Московской биржи" за последние 6 месяцев (то есть за период с 12 августа 2019 года), то она составит около 237 рублей, что приблизительно на 8,3% ниже текущих рыночных котировок (258,5 рубля за штуку).