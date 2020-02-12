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"Газпром" сообщил о продолжении консолидации строительных активов в "Газстройпром"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российская энергетическая компания "Газпром" впервые прокомментировала процесс консолидации строительных активов отрасли в мега-холдинг "Газстройпром".

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В меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпром" написал: "Мы владеем 49% АО "Газстройпром". В настоящее время продолжается консолидация строительных активов в АО "Газстройпром", в том числе некоторых наших строительных подрядчиков. Группа не контролирует менеджмент АО "Газстройпром".

Летом 2018 года "Газпром" совместно с Газпромбанком и несколькими физлицами на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга" создал подрядную компанию "Газстройпром". Также в управление мегаподрядчика переданы активы группы "Газпром центрремонт".

В ноябре 2019 года бизнесмен Аркадий Ротенберг продал крупнейшую компанию нефтегазового сектора - "Стройгазмонтаж" (c 2014 года находится в санкционном списке США - OFAC SDN List) неизвестному покупателю - недавно учрежденной компании АО "Стройинвестхолдинг".

Во вторник на "Дне инвестора" зампред "Газпрома" Фамил Садыгов сказал: "В 2019 году мы провели масштабную реструктуризацию всего нашего инвестиционно-строительного блока, мы переходим на модель центральным подрядчика, планируется расширение практики использования EPC-контрактов. В результате проведенных структурных преобразований обеспечено повышение эффективности непосредственной реализации проектов, включая управление их бюджетами и сроками завершения".

Газпром Газстройпром

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