Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.

По словам Козака, Россия не может поменять регулирование своей нефтяной отрасли, внутренние правила РФ сохранятся (из-за налогового маневра в России цена нефти для Белоруссии выросла - ИФ).

Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии в Сочи.

"Это все останется", - подчеркнул он.

Он подтвердил, что "переговоры продолжатся на прежней коммерческой основе".

"Была запросная позиция белорусской стороны о предоставлении скидок. Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей по поставкам нефти между компаниями России и Белоруссии", - отметил Козак.

При этом условия поставок нефти на белорусские НПЗ не будут зависеть от объема поставок. По словам Козака, объемы и цена поставок нефти будут и дальше обсуждаться на уровне хозяйствующих субъектов, но доступ к "трубе" не будет увязан с объемами добычи российскими компаниями.

"Все это зависит от достижения коммерческих договоренностей. Объемы поставок, цену поставок мы не регулируем. У нас регулируется только один показатель - это доступ к нефтепроводному транспорту. И такой доступ для поставок на внешние рынки предоставляется пропорционально объему добычи", - напомнил представитель Кремля.

Однако, как заявил Козак, "в случае достижения договоренностей (между компаниями - ИФ) мы не будем придерживаться этого правила и будем допускать нефтяные компании, которые достигнут договоренности с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи".

"Мы это уже фактически делаем", - подчеркнул он.

Козак напомнил, что "одна из компаний группы "Русснефть" уже поставляет нефть в Белоруссию на таких условиях. "Если будут достигнуты договоренности с другими компаниями, мы будем это только приветствовать", - заключил он.

"У нас общий рынок, у нас есть задача - устранить противоречия между ситуацией на таможенной границе и дифференциацией правил регулирования рынка. Российский и белорусский нефтяной рынок един: на тех же условиях, на каких продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке", - напомнил замглавы администрации Кремля.

В настоящее время Белоруссия и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в двусторонних отношениях - поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья.