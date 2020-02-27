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Минпромторг не увидел "трагедии" с поставками товаров из Китая на фоне коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Нарушение товарно-производственных и логистических цепочек с Китаем на фоне эпидемии коронавируса пока не привело к драматическим последствиям для российской промышленности, но власти продолжают следить за ситуацией, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Новый коронавирус в Китае

"У нас в отраслевом разрезе ведется работа с нашими компаниями относительно тех проблем и задержек, которые возникают в связи с ограничением производства в Китае. Какие могут быть меры? Поиск альтернативы, естественно. Если там, где мы видим и понимаем, что это уже критическая ситуация и замена может быть, то такие варианты, конечно, прорабатываются компаниями", - сказал Мантуров.

По его словам, есть отрасли промышленности, где "легким движением" переключиться на альтернативного поставщика очень сложно - например, если требуется сертификация компонентов и запчастей. "Но пока мы такой трагической ситуации не видим, но мониторим по каждой отрасли ситуацию, для того чтобы у нас не возникло никаких чрезвычайных ситуаций", - отметил министр.

Среди отраслей, которые существенно зависят от поставок из Китая, Мантуров назвал фармацевтику (в КНР закупаются субстанции для производства лекарств), а также автопром.

Ранее в феврале гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин заявил, что на первый квартал текущего года (то есть до апреля) компании хватит комплектующих из Китая. "Проблемы могут возникнуть в марте у наших СП. К сожалению, альтернативные поставщики не могут обеспечить таких объемов, как китайские", - также отметил он.

Кроме того, пресс-служба губернатора Астраханской области сообщала, что подрядчики "ЛУКОЙЛа" ищут замену поставщикам оборудования из Китая для завершения строительства объектов обустройства месторождения Грайфера на Каспии.

Минпромторг Денис Мантуров Китай

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