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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:39

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Туроператоры намерены обратиться к властям РФ с просьбой компенсировать убытки из-за эпидемии коронавируса, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Новый коронавирус в Китае

"Мы считаем, что было бы справедливо обсудить компенсации не только для авиаперевозчиков, но и для туроператоров по въездному и выездному туризму. Мы готовим соответствующее обращение в органы власти", - сказала Ломидзе.

По ее словам, из-за оттока китайских туристов только за февраль-начало апреля турбизнес России может потерять до 3 млрд рублей в виде упущенной прибыли. Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей.

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.

Россия с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса с начала февраля прекратила принимать организованные группы китайских туристов по безвизовым спискам, по этому каналу в страну въезжали почти 80% туристов. С 20 февраля будет прекращена выдача российских виз и индивидуальным туристам из КНР.

Россия АТОР

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