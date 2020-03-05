Отели Петербурга начали снижать цены из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге отели начали снижать цены в связи с отсутствием туристов из Китая, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Китай запретил выездной туризм в январе из-за вспышки коронавируса.

"Для отелей с большим номерным фондом, в которых уровень загрузки китайскими туристами составлял 70-90%, наступают тяжелые времена - они уже начали снижать цены. Если в ближайшие две недели ситуация с вирусом не разрешится, то летний сезон будет частично под угрозой", - отметила Тюрина.

Пока, по ее словам, загрузка отелей в городе остается на прошлогоднем уровне. В феврале она составила 45-60%. Дорогие отели и хостелы не заметили потерь.

"Но в марте-апреле отсутствие китайских туристов наверняка будет чувствоваться всеми. Большие отели постоят пустыми, а затем снизят цены и выйдут в сегмент, в котором работают малые. Отели 3-4 звезды могут начать демпинг. Ясно, что март будет очень тяжелым", - сказала представитель РСТ.

По ее словам, в отрасли ожидают, что при самом позитивном сценарии китайские туристы не вернутся раньше мая-июня. "Если вирус будет распространяться, то мы потеряем и другие рынки. Некоторые отельеры сообщили о большом количестве аннуляций на март-апрель от европейских партнеров. В лучшем случае им удастся сохранить уровень загрузки 2019 года", - сообщила Тюрина.

Второй по численности после Китая въездной рынок для Москвы и Петербурга - это Германия, но из ФРГ в прошлом году прибыло 350 тысяч туристов по сравнению с 750 000китайцев, напомнила она.

"То есть китайских туристов просто некем заменить. Европейцам ехать в Петербург легко, в том числе из-за увеличения числа авиарейсов и введения электронной визы. Но многие будут опасаться поездок куда бы то ни было из-за распространения коронавируса в мире, в частности, в Испании, Италии, Франции", - заключила Тюрина.

В июне в Петербурге должны пройти матчи чемпионата Европы по футболу, но пока неясно, как будут загружаться отели с учетом ситуации с распространением коронавируса. Чемпионат пока не отменяли.

Россия со 2 февраля приостановила действие соглашения о безвизовых поездках групп организованных китайских туристов, в рамках которого в Россию приезжало более 70% турпотока из КНР. С 20 февраля прекращена и выдача виз туристам-индивидуалам. По словам туроператоров, в феврале китайский туризм в России фактически остановился. В 2019 году Россию посетили 1,2 млн организованных путешественников из Китая.