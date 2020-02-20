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"Белнефтехим" подтвердил покупку двух танкеров нефти с перевалкой в Литве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Белнефтехим" действительно закупил еще два танкера нефти с перевалкой в Литве, подтвердил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. Страну-продавца он пока назвать отказался.

Ранее агентство BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) сообщило, что в Клайпеду в марте придут еще два танкера с грузом по 85 000 тонн нефти для Белоруссии. Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мартинас Бурба со ссылкой на нефтетрейдера "Белорусская нефтяная компания" (БНК) сказал, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Менеджер оператора нефтетерминала в порту Клайпеды Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.

Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 цистерн с нефтью в сутки.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Белоруссии. Белорусский НПЗ "Нафтан" сообщил, что получит 86 000 тонн нефти сорта Johan Sverdrup.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января обещал снизить импорт российской нефти до 40% от потребностей республики.

С 1 января 2020 года поставки нефти из России на белорусские НПЗ почти прекратились из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями. В Минске недовольны подорожанием российской нефти в связи с налоговым маневром и отказываются платить поставщикам премию. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Белоруссия Клайпеда Литва Белнефтехим Lietuvos gelezinkeliai Нафтан Александр Лукашенко Русснефть Нефтиса

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