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Цены на Brent упали более чем на 2% на возобновлении опасений из-за коронавируса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:31 по Москве составляла $58,11 за баррель, что на $1,2 (2,02%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на $1,05 (1,95%) - до $52,83 за баррель.

Нефть начала дешеветь в пятницу в связи с возобновлением опасений из-за вспышки коронавируса. Так, в Южной Кореи число зараженных новой инфекцией из Китая превысило 200 человек, два города были объявлены "зонами особого внимания". Рост цен наблюдался с начала прошлой недели на фоне принятия в ряде азиатских стран мер поддержки экономики в условиях распространения заболевания.

Рост нефтяных цен также поддерживался рисками со стороны предложения, включая введение американских санкций против швейцарской торговой структуры "Роснефти" из-за операций в Венесуэле и обострение конфликта в Ливии.

Глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди заявил в интервью Bloomberg, что ситуация на рынке стабилизируется, однако в краткосрочной перспективе отрасль столкнется с падением спроса.

Харди прогнозирует снижение мирового потребления нефти на 200 млн баррелей в первом квартале при сокращении спроса в Китае на 4 млн б/с из-за замедления экономической активности и ограничения поездок.

В то же время он отметил, что снижение поставок из Ливии и Венесуэлы, а также перспективы дополнительного сокращения добычи ОПЕК способствуют снижению обеспокоенности на рынке.

"Все эти факторы позволят компенсировать (снижение спроса в - ИФ) 200 млн баррелей, что улучшит ситуацию на рынке во втором полугодии", - сказал Харди. Vitol ожидает, что в ближайшие месяцы цены восстановятся до $60-$70 за баррель.

Brent WTI Китай

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