Глава Saudi Aramco спрогнозировал скорое завершение проблем для рынка нефти из-за коронавируса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава Saudi Aramco Амин Нассер считает минимальным влияние вспышки коронавируса на рынок нефти. По его оценке, оно закончится во II квартале, передает Bloomberg.

Последствия эпидемии для работы Saudi Aramco он назвал также незначительными. По его словам, компания готова реагировать на новые вызовы, связанные со вспышкой инфекции.

Котировки нефти в январе упали на опасениях о спаде спроса на энергоносители в Китае в связи с ограничениями в работе промышленности и транспорта из-за попыток сдержать коронавирус. Последние две недели цены росли на оптимизме, что за пределами КНР вспышка инфекции не будет масштабной. В последние несколько дней распространение вируса ускорилось, и цены снова пошли вниз.

По оценке крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, на данный момент спрос на нефть в Китае упал на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления. WTI может подешеветь ниже $50 за баррель, если распространение коронавируса продолжится, заявил Bloomberg аналитик Mizuho Research Institute Дзюн Иноуэ. По его прогнозу, спрос в Китае начнет восстанавливаться во II квартале, а котировки будут восстанавливаться медленней.

Bank of America ожидает, что цена Brent в 2020 году в среднем составит $62 за баррель. Поддержку ей будет оказывать сокращение добычи в странах ОПЕК, включая добровольное снижение производства в Саудовской Аравии, а также падение экспорта из Ирана и Венесуэлы из-за санкций.

В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года на весь год и углубить эти сокращения на 600 000 б/с на второй квартал текущего года. Информированный источник "Интерфакса" говорил, что Саудовская Аравия подтвердила готовность держать свою нефтедобычу на 400 000 б/с ниже уровня, оговоренного в рамках ее квоты, в течение всего года. В этом случае добыча стран ОПЕК+ будет на 2,1 млн б/с ниже уровня октября 2018 года при условии, что все соблюдают свои договоренности (во втором квартале - на 2,5 млн б/с).