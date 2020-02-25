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Глава Saudi Aramco спрогнозировал скорое завершение проблем для рынка нефти из-за коронавируса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава Saudi Aramco Амин Нассер считает минимальным влияние вспышки коронавируса на рынок нефти. По его оценке, оно закончится во II квартале, передает Bloomberg.

Новый коронавирус в Китае

Последствия эпидемии для работы Saudi Aramco он назвал также незначительными. По его словам, компания готова реагировать на новые вызовы, связанные со вспышкой инфекции.

Котировки нефти в январе упали на опасениях о спаде спроса на энергоносители в Китае в связи с ограничениями в работе промышленности и транспорта из-за попыток сдержать коронавирус. Последние две недели цены росли на оптимизме, что за пределами КНР вспышка инфекции не будет масштабной. В последние несколько дней распространение вируса ускорилось, и цены снова пошли вниз.

По оценке крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, на данный момент спрос на нефть в Китае упал на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления. WTI может подешеветь ниже $50 за баррель, если распространение коронавируса продолжится, заявил Bloomberg аналитик Mizuho Research Institute Дзюн Иноуэ. По его прогнозу, спрос в Китае начнет восстанавливаться во II квартале, а котировки будут восстанавливаться медленней.

Bank of America ожидает, что цена Brent в 2020 году в среднем составит $62 за баррель. Поддержку ей будет оказывать сокращение добычи в странах ОПЕК, включая добровольное снижение производства в Саудовской Аравии, а также падение экспорта из Ирана и Венесуэлы из-за санкций.

В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года на весь год и углубить эти сокращения на 600 000 б/с на второй квартал текущего года. Информированный источник "Интерфакса" говорил, что Саудовская Аравия подтвердила готовность держать свою нефтедобычу на 400 000 б/с ниже уровня, оговоренного в рамках ее квоты, в течение всего года. В этом случае добыча стран ОПЕК+ будет на 2,1 млн б/с ниже уровня октября 2018 года при условии, что все соблюдают свои договоренности (во втором квартале - на 2,5 млн б/с).

Saudi Aramco Амин Нассер Саудовская Аравия Китай

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