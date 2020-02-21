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Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 200 человек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Южной Корее за сутки возросло на 48 человек, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

Новый коронавирус в Китае

Таким образом, общее число зараженных в этой стране теперь составляет 204 человека. Большинство новых случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу. Южнокорейские власти заявили, что держат ситуацию под контролем, однако предупреждают, что пик распространения в стране коронавируса, вероятно, еще не пройден.

Ранее Сеул сообщал о 156 зараженных новым типом коронавируса из Китая. Кроме того, власти Южной Кореи объявили в пятницу Тэгу (2,4 млн жителей) и еще один город - Чхондо (50 тыс. жителей) - "зонами особого внимания" из-за вспышки Covid-19.

В четверг, 20 февраля, мэр Тэгу Квон Ен Чжин призвал жителей города не покидать своих домов, чтобы не допустить распространения инфекции, и носить медицинские маски даже в помещениях.

По последним данным китайского Госкомитета здравоохранения, по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 по Москве четверга, 20 февраля) подтверждено 75465 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2236 человек скончались. Между тем, китайский посол в РФ заявил, что Пекин планирует полностью ликвидировать эпидемию коронавируса в стране в марте.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Южная Корея Тэгу Чхондо Китай

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