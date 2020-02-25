ЦБ решил вернуть нулевые тарифы для банков в Системе быстрых платежей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам - физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам", - поясняется в сообщении.

Ранее планы регулятора по новому льготному периоду в СБП анонсировала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. В течение 2019 года ЦБ в рамках льготного периода не брал с банков деньги за проведение операций в СБП. Однако с 2020 года льготный период был завершен, теперь одобрено его возобновление с апреля этого года. Стоимость одной операции для банка сейчас зависит от размера денежного перевода и типа операции.

"Банк России продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае, если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий", - говорится в пресс-релизе.

Введение нулевой комиссии для банков еще на два года позволит не только снизить издержки банков, но и "установить если не нулевые, то минимальные тарифы" для клиентов, отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Совет директоров Банка России также решил распространить тарифы с предельными ставками комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юрлиц за товары и услуги также и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей (ИП). "Кроме того, установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц", - отмечается в сообщении.

Система быстрых платежей позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду - эта операция является переводом физлица юрлицу.

ЦБ ранее также заявлял о планах внедрить в СБП функции оплаты налоговых и других государственных платежей, ЖКУ, предусмотреть возможность переводов от юрлиц физлицам, в том числе заработной платы.