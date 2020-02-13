Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подключение одного оставшегося системно значимого банка к системе быстрых платежей (СБП) начнется в марте 2020 года, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с регулятором в "Бору", организованной Ассоциацией банков России (Ассоциация "Россия").

Из 11 системно значимых банков к СПБ не подключился только Сбербанк. В ноябре 2019 года глава финансового конгломерата Герман Греф говорил, что по плану внутренние разработки банка в связи с подключением к СБП должны закончиться в середине января 2020 года. "Потом начнем тестировать, потому что огромный объем", - отмечал Греф.

Тогда банкир также отмечал, что назвать точную дату подключения Сбербанка к СБП сложно. "В общем, в зависимости от того, как пойдет тестирование, и нагрузочное тестирование, и интеграционное тестирование. Когда они пройдут нормально, как только мы закончим тестирование, начнем (подключение - ИФ). Мы договорились, что мы будем подключать "ступеньками"", - пояснял глава Сбербанка.

Он отмечал тогда, что подключить сразу весь объем платежей для Сбербанка будет тяжело. "Будем запускать каждую неделю, может быть, "ступеньку" запустим, отработаем, если все нормально - то следующую", - рассказывал Греф.

Ранее в том же месяце Набиуллина говорила, что не подключившийся в срок к СБП банк получил предписание от регулятора и соответствующий штраф. По закону до 1 октября 2019 года к СБП должны были подключиться системно значимые банки. Это требование выполнили почти все подобные финансовые учреждения (10 банков), кроме Сбербанка. В пресс-службе ЦБ РФ "Интерфаксу" ранее сообщали, что в связи с этим к не подключившему вовремя к СБП банку могут быть применены новые меры - предписание с соответствующим штрафом.

Сбербанк долгое время не планировал присоединяться к СБП, пока не стало известно об обязательном для крупных банков участии в этом проекте. Греф неоднократно критиковал обязательность подключения к СБП, а также называл саму систему небезопасной. Сбербанк уже давно развивает свой собственный сервис денежных переводов по номеру телефона. Этим сервисом могут пользоваться клиенты Сбербанка и нескольких организаций-партнеров.

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. СПБ позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.