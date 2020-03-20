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ЦБ потребовал с 1 мая не брать комиссию за переводы в СБП до 100 тыс. руб. в месяц

ЦБ потребовал с 1 мая не брать комиссию за переводы в СБП до 100 тыс. руб. в месяц
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ для обеспечения возможности для граждан беспрепятственно онлайн осуществлять переводы между собой установил с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий для операций в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе регулятора.

"Переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы. Переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц - (с комиссией - ИФ) не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей", - говорится в пресс-релизе.

Также для обеспечения возможности для граждан бесперебойно покупать онлайн продовольствие и лекарственные средства без посещения магазинов, а также для поддержки онлайн-торговли ЦБ "прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок".

Кроме того, для поддержки кредитных организаций ЦБ вносит изменения в регламент функционирования платежной системы Банка России (ПСБР), предусматривающие продление работы этой системы на 1 час. Согласно информации на сайте ЦБ, регулярный сеанс платежной системы Банка России длится с 01:00 до 21:00.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. В течение 2019 года ЦБ в рамках льготного периода не брал с банков деньги за проведение операций в СБП. Однако с 2020 года льготный период был завершен, затем было одобрено его возобновление с 1 апреля этого года по 30 июня 2022 года. Стоимость одной операции для банка сейчас зависит от размера денежного перевода и типа операции.

Введение нулевой комиссии для банков еще на два года позволит не только снизить издержки банков, но и "установить если не нулевые, то минимальные тарифы" для клиентов, отмечала ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Система быстрых платежей позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду - эта операция является переводом физлица юрлицу.

ЦБ ранее также заявлял о планах внедрить в СБП функции оплаты налоговых и других государственных платежей, ЖКУ, предусмотреть возможность переводов от юрлиц физлицам, в том числе заработной платы.

ЦБ РФ

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