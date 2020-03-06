Обыкновенние акции "Мечела" подорожали в начале торгов на 10% на публикации об Эльге

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в начале торгов на "Московской бирже" почти на 10% (до 101,5 рубля за штуку), привилегированные бумаги подорожали на 4,5% (до 103,75 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

"Мечел" просит за 51% в своем ключевом инвестпроекте - Эльгинском угольном месторождении - 100 млрд рублей, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки. Таким образом, весь проект может быть оценен в 196 млрд рублей, а доля Газпромбанка (49%) - в 96 млрд рублей. Сумма определена с учетом долга по проекту перед Газпромбанком.

Потенциальный покупатель - "А-Проперти" сооснователя Yota Альберта Авдоляна - готов заплатить за долю "Мечела" примерно на 20 млрд рублей меньше, знает один из собеседников газеты. Компания претендует на весь проект.

Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов по итогам 9 месяцев 2019 года составлял 408 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 6,9х.

Представители Газпромбанка, "Мечела" и "А-проперти" от комментариев отказались, как и представитель крупнейшего кредитора "Мечела" – ВТБ.

Эльга – крупнейшее месторождение коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. "Мечел" из-за высокой долговой нагрузки не может инвестировать в развитие добычи на проекте.

А-Проперти" прошлым летом подала в ФАС ходатайство о покупке доли Газпромбанка в Эльге. В соответствии с акционерным соглашением, у "Мечела" было преимущественное право на выкуп доли банка, однако компания им не воспользовалась.

"Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности", - поясняли в компании.

Если "Мечел" получит за долю в Эльге 100 млрд рублей, при хорошей рыночной конъюнктуре его долговая нагрузка может снизиться до 5 EBITDA, подсчитала аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Это расчет по существующим результатам, а итоги 2019 года и I квартала 2020 года едва ли будут позитивными, учитывая падение цен на уголь, отмечает она.