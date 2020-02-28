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ВТБ после сбоя отменил все комиссии в мобильном банке 28 февраля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Все пользователи "ВТБ-Онлайн" 28 февраля смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно, банк не будет в этот день снимать комиссии за переводы и платежи. Это решение компания приняла после сбоев, случившихся в работе онлайн-сервиса в четверг.

Все потраченные на транзакции в "ВТБ-Онлайн" 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте

Заместитель президента-предправления ВТБ Анатолий Печатников извинился за сбои и заверил, что доверие клиентов для банка - "наивысшая ценность".

Аудитория мобильного банка ВТБ достигла 8 млн клиентов, отметил он.

Сбой 27 февраля банк объяснил "масштабной перестройкой IT-инфрастурктуры банка. Работа системы была восстановлена в 19:30 по московскому времени.

ВТБ Анатолий Печатников

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