Германские компании пожаловались на проблемы в работе в Китае из-за коронавируса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Все работающие в Китае германские предприятия испытывают трудности из-за коронавируса, показал опрос представителей 600 из 5000 таких компаний. Об этом сообщил журналистам глава департамента по внешнеэкономическом связям Германской промышленной и торговой палаты (DIHK) Фолькер Трайер.

По его словам, у примерно 90% опрошенных фирм появились большие или средние сложности, в 50% компаний была или продолжается приостановка производства. В перую очередь страдает автомобильная индустрия. По словам представителя DIHK, в Китае из-за коронавируса в настоящее время продается меньше автомобилей - в январе был спад продаж на 20%.

"Мы видим, что в феврале этот спад будет еще сильней, поскольку январь - это традиционно слабый месяц из-за празднования китайского нового года", - отметил Трайер.