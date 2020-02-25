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"КАМАЗ" допустил переход на неполную рабочую неделю с 20 апреля из-за коронавируса

"КАМАЗ" допустил переход на неполную рабочую неделю с 20 апреля из-за коронавируса
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" издало приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля, сообщает корпоративное издание автозавода. В заявлении уточняется, что приказ издан для подстраховки на случай возможных перебоев в поставках некоторых комплектующих.

Неполная рабочая неделя может быть введена из-за снижения объема поставок комплектующих, в том числе сырья из Китая, вызванным обострением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В сообщении подчеркивается, что подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании.

"Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения", - отмечается в публикации.

Ранее со ссылкой на корпоративное издание "КАМАЗа" сообщалось, что предприятие обеспечило себя комплектующими на первый квартал 2020 года, при этом компания допускает возможность корректировки своих производственных планов в случае дальнейшего распространения коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих.

Заместитель генерального директора "КАМАЗа" по закупкам Равиль Ибрагимов говорил в интервью корпоративному изданию, что производства грузовиков и автобусов "КАМАЗа" обеспечены комплектующими на февраль и март, а ситуация в апреле будет зависеть от сроков запуска производителей автокомпонентов в Китае.

КАМАЗ

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