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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Законопроект о покупке пакета Сбербанка у ЦБ прошел второе чтение

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтение законопроект о покупке правительством 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благо состояния (ФНБ) и законопроект о порядке перечислении средств от данной сделки в бюджет РФ.

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Законопроекты о покупке (N901908-7) и о порядке перечисления средств (N901911-7) были внесены в Госдуму в феврале и приняты в первом чтении 4 марта.

Ранее предполагалось, что сделка пройдет на рыночных условиях по средневзвешенной цене акций за 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. В результате Минфин планировал, что у ЦБ сформируется прибыль более 2,5 трлн рублей. Предполагалось, что 700 млрд рублей от продажи останется в распоряжении Банка России, остальные средства будут перечислены в бюджет.

Планировалось, что в федеральный бюджет от сделки ЦБ направит в 2020 году 500 млрд рублей (350 млрд рублей денежными средствами и 150 млрд рублей в виде части субординированного кредита Сбербанку), в 2021 году - 650 млрд рублей (300 млрд рублей деньгами и 350 млрд рублей в виде суборда ВЭБ.РФ), в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка.

Ко второму чтению законопроекты были существенно доработаны.

Выставление обязательной оферты миноритариям заменили акционерным соглашением, так как собственником пакета и в том, и в другом случае является государство. Само акционерное соглашение будет разрабатываться, пояснял во вторник замминистра финансов Владимир Колычев.

Ко второму чтению была скорректирована норма о цене выкупа акций правительством. Она будет установлена по котировкам за последний месяц до сделки, а не за 6 месяцев, как предполагалось ранее.

Из текста законопроекта исключили сроки и график перечисления в федеральный бюджет прибыли, которую ЦБ получит в результате продажи правительству пакета акций Сбербанка. Кроме того, ЦБ вместо 700 млрд руб. получит от продажи Сбербанка 300 млрд плюс в схеме появляется своего рода "переменный платеж" в размере 200 млрд руб., компенсирующий убытки ЦБ по итогам продажи санируемых банков.

"Мы же увидели, что цены сильно просели, в принципе выгоднее, конечно, ФНБ инвестировать, когда цены ниже, чем выше. Сроков нет, но гибкость предоставлена. Для налогоплательщиков, естественно, выгодно по более низкой цене покупать, а дальше вопрос, будут ли средства и в каком объеме на выкуп", - пояснял во вторник журналистам замминистра финансов Колычев.

Владимир Колычев Сбербанк Банк России Госдума

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