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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:32

"КамАЗ" анонсировал введение ограничений в работе из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ПАО "КамАЗ" готовит приказ о дополнительных профилактических мерах против распространения коронавируса и готово выплатить сотрудникам компенсации за возможный невыход на работу в связи с проводимыми проверками, сообщила пресс-служба компании.

Новый коронавирус в Китае

"В ближайшее время будет подписан приказ, в котором мы не только введем ряд ограничений, препятствующих распространению болезни, но и предусмотрим меры медицинской и материальной поддержки наших работников, если кто-то из них будет вынужден из-за профилактических мер не выходить на работу. Я также уверен, что наши сотрудники с пониманием отнесутся к дополнительным проверкам со стороны медицинских сотрудников на проходных и установке специальных приборов", - цитирует пресс-служба гендиректора "КамАЗа" Сергея Когогина.

Компания отмечает, что в рамках возглавляемого им штаба по противодействию эпидемии также "ведется взаимодействие с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей". "В связи с обострением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции в странах, с которыми у "КамАЗа" налажены крепкие партнерские взаимоотношения, в частности в Италии и Германии, нам необходимо предпринять самые жесткие меры по недопущению распространения инфекции среди нашего коллектива", - сказал Когогин.

25 февраля корпоративная газета "КамАЗа" сообщила, что на предприятии издан приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля на случай перебоев в поставках комплектующих. Однако 2 марта на заседании камазовского штаба по противодействию экономическим последствиям коронавируса под руководством Когогина было доложено, что "производство обеспечено на апрель в полном объеме и выполнит апрельский производственный план вовремя". "Таким образом, вопрос неполной рабочей недели во второй половине апреля снят", - сообщала компания в корпоративной газете.

Ранее в этом издании также сообщалось, что предприятие обеспечило себя комплектующими на первый квартал 2020 года. При этом в случае дальнейшего распространения коронавируса в Китае и других странах-производителях комплектующих компания допускала корректировку производственных планов.

КамАЗ Сергей Коготин

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