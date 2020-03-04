Рынок акций РФ в среду показал смешанную динамику фишек и индексов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне "забуксовавшей" нефти и подросших внешних фондовых площадок, оценивающих решение Федрезерва США экстренно снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в условиях распространения коронавируса из Китая.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2828,01 пункта (+0,2%, утром индекс падал к 2780 пунктам), индекс РТС - 1348,19 пункта (-0,7%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,2%.

Доллар подрос до 66,08 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали рублевые "префы" "Сургутнефтегаза" (+4,2%), акции "Мечела" (+2,8%), "Роснефти" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "РусГидро" (+2%), "Татнефти" (+1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,6%), "РусАла" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1%), "Северстали" (+0,8%).

Подешевели бумаги "Ростелекома" (-2,8%), АФК "Система" (-2,8%), "Россетей" (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (-2,6%), "Яндекса" (-2,5%), "Мосбиржи" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Газпрома" (-0,7%).

Ситуация во "втором эшелоне" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (+14,8%), ПАО "Галс-девелопмент" (+10,2%), ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (+5,1% и +5,2% "префы"), "Белона" (+5%).

Подросли акции Polymetal (+3,3%, до 1099,7 рубля) на фоне выхода утром отчета за 2019 год по МСФО: чистая прибыль компании выросла на 36% - до $483 млн. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 31% - до $586 млн. Скорректированная EBITDA Polymetal выросла на 38%, до рекордных $1,075 млрд, чему способствовали рост объемов производства, увеличение цен на металлы и стабильно низкие затраты, пояснила компания.

Совет директоров Polymetal предложил выплатить финальные дивиденды за 2019 год в размере $0,42 на акцию. Это составляет примерно $197 млн, или 50% от скорректированной чистой прибыли за второе полугодие 2019 года, что соответствует дивидендной политике Polymetal.

Подешевели бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-18,2% и -9% "префы"), "ТГК-2" (-6,4% и -8,7% "префы"), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-4,3%), "Детского мира" (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,51 млрд рублей (из них 12,738 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 15,857 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").

Действия ФРС США напугали трейдеров

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявил в среду журналистам, что пока прямое влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику минимальное, косвенное влияние есть через экономику других стран, при этом ЦБ РФ готов в случае необходимости применять инструменты для поддержания финансовой и экономической стабильности.

В США индексы во вторник, 3 марта, упали на 2,8-3%, несмотря на попытку Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать рынок. Экстренное снижение базовой процентной ставки Федрезервом до 1-1,25% годовых, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла скорее напугали трейдеров, чем успокоили их, пишет MarketWatch. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

Комментируя решение ФРС, Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.

Подтверждением того, что действия Федрезерва не смогли поддержать оптимизм трейдеров, стало падение доходностей казначейских облигаций США до рекордных минимумов. В частности, доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 1%.

Азиатские индексы

В среду в Азии динамика индексов оказалась смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), но растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,9-1,1%) и наметился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 1,5%).

Министерство экономики и финансов Южной Кореи сообщило, что власти страны намерены выделить 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также на поддержку бизнеса и граждан.

Аналитики также ожидают, что Банк Кореи может снизить ставку после того, как глава регулятора Ли Чжуйоль провел экстренную встречу с руководством ЦБ, пишет Bloomberg. На заседании, прошедшем 27 февраля, Банк Кореи не стал снижать ставку, заявив, что распространение коронавируса в стране может достигнуть пика в марте. Некоторые аналитики полагают, что регулятор впервые со времен финансового кризиса 2008 года может провести внеочередное заседание.

Оптимизм в Европе омрачило заявление Еврокомиссии в среду о том, что распространение коронавируса угрожает рецессией экономикам Франции и Италии, а продолжительная эпидемия скажется на экономике и финансовых рынках всего региона.

Нефть подросла на рекомендациях экспертов ОПЕК+

Нефть в среду подросла на фоне рекомендации экспертов ОПЕК+ усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с, но цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $52,3 за баррель (+0,9% и -0,1% накануне), апрельская цена WTI - $47,86 за баррель (+1,4% и +0,9% во вторник).

Вышедшие в среду вечером данные Минэнерго США о запасах сырья оказались позитивными: резервы нефти выросли всего на 0,784 млн баррелей при прогнозах роста на 3 млн баррелей, при этом сильнее ожидания сократились запасы бензина и дистиллятов.

Накануне, 3 марта, технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года с апреля до конца года, усилив сокращение на объем от 600 тыс. до 1 млн б/с во втором квартале. В четверг, 5 марта, пройдет конференция министров ОПЕК, а 6 марта соберутся министры ОПЕК+ для утверждения окончательного решения.

Надежды инвесторов и нервозные настроения на биржах

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, инвесторы возлагают большие надежды на то, что стимулы мировых центробанков нейтрализуют мировой экономический спад, вызванный эпидемией коронавируса. Тем не менее, опасения сохраняются, настроения на биржах остаются нервозными.

Рынок акций утром в среду просел, но затем ситуация начала выправляться. Тем не менее, инвесторы не уверены в том, что понижение ставки ФРС сможет кардинально повлиять на ситуацию в экономике, и видимо, потребуются дополнительные бюджетные стимулы. Действие ФРС было направлено на то, чтобы укрепить доверие рынка, однако незапланированное понижение ставки инвесторы восприняли как сигнал того, что ФРС больше обеспокоена экономическим последствиями эпидемии, чем может показаться на первый взгляд, полагает эксперт.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок США был дезориентирован неожиданным решением ФРС о внеплановом снижении ставки сразу на 0,5 пункта, из-за чего ставки по 10-летним облигациям США ушли на исторический минимум и торгуются ниже 1% годовых. К концу дня рынок несколько приободрился на фоне сообщений о проигрыше социал-демократа Берни Сандерса в ряде важных округов в рамках праймериз. Курс на повышение социальных расходов, сторонником которого является Сандерс, может таить угрозу для корпоративного сектора с точки зрения налогового режима. Победа Байдена не окончательная, но сделан большой шаг вперед. В Европе индексы выросли на ожиданиях принятия стимулирующих мер со стороны финансовых властей G7, о чем было сообщено после консультаций министров финансов и глав центральных банков, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Европа начинала день в пессимизме, реагируя на провал американских индексов, но уже днем ситуация заметно улучшилась. Кроме снижения ставки ФРС, главной идеей на рынке нефти стали новости из ОПЕК+. Технический комитет пересмотрел свои рекомендации и предложил увеличить сокращение объемов добычи. Кроме того, Саудовская Аравия добровольно снизила добычу и экспорт на 400-500 тыс. б/с. Тем не менее, в Goldman Sachs полагают, что этого сокращения может быть недостаточно. В апреле GS ожидает среднюю цену Brent около $45 за баррель с постепенным восстановлением до $60 к концу года.

Резкое и внеплановое снижение ставки ФРС обеспокоило рынки, но все же смягчение денежной политики является позитивом для рынка, который вновь стал более интересен, чем казначейские обязательства с крайне низкой доходностью. На этом фоне отечественный рынок акций и рубль также могут поправить свое положение, так как их доходность является одной из лучших в мире, отмечает Кочетков.

Новости о Байдене

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру показал смешанную динамику индексов, отступив от минимумов дня. В США торги начались повышением трех основных фондовых индексов, которые восстанавливались после сильного падения накануне. Одной из причин покупок стали новости о выходе в лидеры в качестве будущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена по результатам "супервторника".

Статистика в среду показала замедление темпов роста занятости в частном секторе США в феврале с 209 тыс. до 183 тыс. (ожидалось +170 тыс.) - в целом неплохой показатель, свидетельствующий о сохранении стабильности на рынке труда (официальный отчет Минтруда США выйдет в пятницу). Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в феврале увеличился с 55,5 до 57,3 пункта (ожидалось 54,9 пункта).

Нефть к вечеру подросла, цена Brent старается закрепиться выше $52 за баррель с ближайшей целью роста $55 за баррель. На рынок в среду поступили сообщения о предложении Саудовской Аравии увеличить объем сокращений нефтедобычи на 1 млн б/с против ожидавшихся ранее 600 тыс. б/с. Россия на данный момент не поддерживает позицию королевства.

В целом, "быки" на рынке нефти оживились перед началом заседания нефтедобывающих стран, которое, вероятно, все же принесет позитивные новости. На фондовых площадках инвесторы сосредоточились на готовности финансовых регуляторов мира поддержать экономику, что пока позволяет развивать коррекционный отскок. Индексы МосБиржи и РТС остались ниже ближайших сопротивлений 2850 и 1370 пунктов, что указывает на осторожность игроков на повышение - рынок подошел к переломному моменту, в который должно решиться, будет ли продолжен краткосрочный коррекционный отскок наверх. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2800-2900 пунктов, считает Кожухова.