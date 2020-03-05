ОПЕКу предстоит решить, лечить ли "медведей" нефтяного рынка от COVID-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК соберутся в Вене в пятницу, чтобы обсудить необходимость реагирования на ситуацию с падением спроса на нефть в мире из-за распространения коронавируса - мнения о его влиянии между лидирующими странами ОПЕК+ разошлись довольно кардинально.

Прошедший накануне министерский комитет ОПЕК+ (JMMC), главными действующими лицами которого являются лидеры сделки по сокращению нефтедобычи - Россия и Саудовская Аравия - не дал четкой рекомендации относительно необходимости реагирования на ситуацию на нефтяном рынке. По словам источников "Интерфакса", существует несколько рекомендаций.

Один из собеседников агентства отмечает, что страны обсуждают возможность снижения нефтедобычи дополнительно к существующему уровню или продлению текущего уровня ограничений (1,7 млн баррелей/сутки (б/с) от уровня октября 2018 года плюс 400 тыс. б/с добровольного вклада Саудовской Аравии), но оценки лидеров существенно расходятся.

Так "запросы" Саудовской Аравии превзошли и без того не единогласные предложения технического комитета ОПЕК+ - продлить до конца года текущую сделку, заканчивающуюся в апреле, с углублением сокращений на 0,6-1 млн б/с на второй квартал.

Саудовская Аравия в ходе министерского комитета в среду предложила увеличить сокращения добычи еще на 1,5 млн б/с. Россия и Казахстан не поддержали даже выводы технического комитета под формулировкой "взяли паузу на рассмотрение". По словам источников "Интерфакса", Россия считает необходимым лишь продлить текущие ограничения на второй квартал.

Судя по тому, что министр энергетики РФ Александр Новак тайно покинул заседание JMMC раньше всех, а другие министры комментировали лишь, что рекомендация министерского комитета это "интрига", стратегия, выбранная Саудовской Аравией "проси больше - получишь меньше", в этот раз не сыграла.

Обычно министерский комитет, лидерами которого являются Россия и Саудовская Аравия, вырабатывают рекомендацию по снижению/увеличению нефтедобычи или продлении текущей сделки, а далее министры стран ОПЕК, а затем и примкнувшие к ним министры стран не-ОПЕК подтверждают это решение.

В этот раз схема поломалась: Россия взяла себе в союзники Казахстан, где недавно сменился министр энергетики, и две страны решили отстаивать интересы в завоевании доли нефтяного рынка.

Как говорят источники "Интерфакса", некоторые страны ОПЕК+ не склонны паниковать из-за влияния коронавируса на нефтяной рынок, по крайней мере, столь значительно, как Саудовская Аравия.

Так, в ходе заседания JMMC были представлены оценки экспертов, согласно которым коронавирус может снизить спрос на нефть в 2020 году на 0,3-2 млн б/с, однако такой разброс оценок говорит о том, что ситуация довольно неопределенная. Средняя оценка - снижение спроса на "черное золото" на 500 тыс. б/с в 2020 году.

По словам нескольких участников обсуждения, этот эффект полностью нивелируется уходом с рынка ливийской нефти - в этой стране из-за военных противостояний добыча нефти с января упала с 1 млн б/с до 120 тыс б/с, то есть с рынка ушел почти 1 млн б/с. При этом нет признаков того, что в ближайшее время ситуация улучшится. "Поэтому на текущий момент рынок фундаментально сбалансирован - падение цены связано лишь с "медвежьим" настроением на рынке", - сказал один из источников. Поэтому, полагают источники "Интерфакса", решение о дополнительном сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+, вероятно, будет "политическим".

Россия не спешит озвучивать свою позицию. Единственно, представители российских компаний на совещании у Новака в середине февраля согласились, что можно продлить ограничения на текущих объемах только на второй квартал. Но это также было не единогласное решение - отдельный голос был отдан за то, чтобы не продлевать сделку вообще.

Более того, в конце февраля глава "Газпром нефти" Александр Дюков, который также поддерживал продление сделки, заявил, что в принципе пока лучше не предпринимать никаких действий на рынке - если реагировать на каждое событие, волатильность только усилится, считает он. Дюков также полагает, что в текущей цене нефти (порядка $50 за баррель) заложены ожидания участников рынка. "Каждый месяц что-то происходит на нефтяном рынке, и если ОПЕК+ будет реагировать на изменения каждый месяц, это приведет только к дополнительной дестабилизации. Поэтому, пока правильнее наблюдать и, наверное, принять решение относительно квот чуть позже" - говорил Дюков.

Официальная позиция России остается пока тайной - для начала нужно выслушать мнения министров ОПЕК, которые в четверг соберутся на свое заседание. В пятницу Новак вернется в Вену, чтобы принять участие во встрече стран ОПЕК+ и выработать окончательное решение.