Brent подорожала до $51,8 за баррель

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг после снижения днем ранее на новостях о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила экстренное выделение $8,3 млрд на меры по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Эти средства будут потрачены на меры по сдерживанию распространения инфекции, а также на разработку вакцины.

К 8:11 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (на 1,29%) до $51,79 за баррель. Днем ранее контракт подешевел на $0,73 (на 1,41%), до $51,13 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же моменту дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,56 (на 1,2%) до $47,37 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,4 (на 0,85%), завершив день на отметке $46,78 за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не дал никакой рекомендации странам-участницам соглашения.

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман журналистам в среду вечером. "Нужно сохранять интригу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизились на 0,2% - до 374,2 юаня за баррель.