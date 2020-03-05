В группе FESCO сменится президент

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президентом транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) станет вице-президент компании по финансам Максим Сахаров. Он сменит Александра Исурина, сообщил информированный источник "Интерфакса" и подтвердили в пресс-службе компании.

Сахаров станет президентом группы с 6 марта, Исурин из компании уйдет, сказал представитель FESCO.

Сахаров работает в FESCO c 2005 года, в компании прошел путь от экономиста до директора департамента планирования и отчетности и директора по операционной эффективности и бизнес-анализу, в 2016 году был назначен вице-президентом по финансам.

Вице-президентом группы по финансам станет Леонид Звягинцев, руководивший департаментом корпоративного финансирования.

По словам источников "Интерфакса", 10 марта Исурин выходит на работу в ПАО "Трансконтейнер". Собеседник агенства, близкий к железнодорожному оператору, не стал уточнять новую должность Исурина.

О том, что Исурин может стать генеральным директором ПАО "Трансконтейнер", ранее писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Группа "Дело" (контролирующий акционер оператора) тогда подтверждала, что Исурин выдвинут в состав топ-менеджмента "Трансконтейнера".

Исурин стал президентом FESCO в феврале 2016 года, ранее он занимал должность старшего вице-президента по коммерческой работе компании. До перехода в FESCO более 15 лет работал в сфере транспорта и контейнерных перевозок, возглавлял российское представительство MSC (Mediterranean Shipping Co., входит в тройку крупнейших контейнерных перевозчиков мира).

FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт". В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях.