В "Трансконтейнере" сменился гендиректор

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вячеслав Сараев оставил пост гендиректора железнодорожного оператора "Трансконтейнер", его сменил его первый заместитель Виктор Марков, сообщила группа "Дело", которая в декабре приобрела контроль над "Трансконтейнером",

Кадровые вопросы совет директоров компании решил 14 февраля. 12 февраля "Дело" сообщило, что Марков стал кандидатом на этот пост со стороны РЖД. "Данная кандидатура может удовлетворить всех акционеров общества", - отмечала группа.

О планах группы провести кадровые перестановки в руководстве "Трансконтейнера" СМИ начали сообщать в январе. 7 февраля "Коммерсантъ" сообщил, что Сараева может заменить президент FESCO Александр Исурин.

"Дело" сообщало, что в руководство "Трансконтейнера" будут выдвинуты Исурин, выходец из "Калашникова" (покинул концерн в ноябре) Павел Скачков и бывший совладелец обанкротившегося в 2018 году банка "Финансово-промышленный капитал" Сергей Долгов.

В 2019 году совет директоров ж/д оператора продлил полномочия Вячеслава Сараева на посту гендиректора на 3 года, до 1 июля 2022 года. Сараев, занимавший ранее различные должности в структурах Evraz, стал генеральным директором "Трансконтейнера" в 2018 году, сменив в этой должности Петра Баскакова (проработал в этой должности с момента основания компании - 12 лет).

"Трансконтейнер" владеет и управляет более 74 000 крупнотоннажных контейнеров, около 28 000 вагонов-платформ для их перевозки, более 400 автомобилей и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть терминалов в РФ (примерно на 40 станциях) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 50% + 2 акции "Трансконтейнера" принадлежит группе "Дело" Сергея Шишкарева и государственной корпорации "Росатом".

Еще 25,1% акций оператора - у ООО "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича. Кроме того, 24,47% принадлежит банку ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, сам банк его не называл, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал", причем в IV квартале срок исполнения был продлен еще на срок до 12 месяцев).