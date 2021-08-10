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Суд на Украине счел недействительной продажу принадлежащих ВЭБу акций Проминвестбанка

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ВЭБа к министерству юстиции Украины, бирже ПФТС и ФК "Фортифай", отменив решение Хозсуда Киева от 11 февраля и признав недействительной продажу принадлежащих российской госкорпорации 99,77% акций украинского Проминвестбанка (ПИБ).

Согласно Единому госреестру судебных решений Украины, на которое ссылается информационный ресурс "Финбаланс", соответствующее постановление суд вынес 5 августа.

Причиной удовлетворения иска стала уценка акций Проминвестбанка на 25% из-за которой, по мнению суда, акции в апреле 2020 года были проданы по заниженной цене.

Кроме того, покупатель акций - ФК "Фортифай" не согласовала с Нацбанком Украины приобретение существенного участия в Проминвестбанке.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в обеспечение иска ряда связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским компаний, утративших активы в Крыму после присоединения полуострова к России.

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В мае 2019 года сначала пристав-исполнитель, а потом и киевский суд посчитали акции Проминвестбанка российской госсобственностью, хотя ВЭБ неоднократно заявлял, что госкорпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации.

Акции Проминвестбанка были выставлены на продажу.

ВЭБу удалось оспорить действия украинских властей в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Стокгольмский арбитраж предписал Украине приостановить продажу акций ПИБа.

Однако, несмотря на это решение, в марте 2020 года пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан в рамках исполнительного производства на торгах украинской фондовой биржи ПФТС. Покупателем банка выступила ФК "Фортифай", владельцев которого ряд СМИ связывает с Коломойским.

Украина ВЭБ Проминвестбанк

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