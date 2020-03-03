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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:32

Twitter перевел часть сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Чтобы снизить риски заражения новым коронавирусом сотрудникам Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее велели работать дистанционно. Это распоряжение опубликовано в блоге компании.

Новый коронавирус в Китае

Всем остальным сотрудникам руководство сервиса настоятельно рекомендует не приезжать в офис. Всего в Twitter работают около 5000 человек во всем мире.

Днем ранее в компании отменили все несущественные поездки и мероприятия. Также Twitter отменил участие в намечающейся на март медиаконференции в Техасе.

Компания также сообщила в блоге, что начала подготовку к расширению возможностей по подключению сотрудников к работе дистанционно. Она объяснила это тем, что все больше использует труд людей, находящихся вдалеке от ее офисов.

По последним данным, число заражений новым коронавирусом во всем мире составило 90903, более 3000 заболевших умерли. В Южной Корее заразились 4812 человек, умерли 28, в Японии - в Японии - 970 случаев (в том числе 706 на лайнере Diamond Princess) и 12 смертей. В Гонконге 100 заболевших и два летальных исхода.

Twitter Япония Южная Корея Гонконг

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