"Победа" решила сделать все билеты возвратными в связи с эпидемией коронавируса

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В связи со вспышкой коронавируса лоукостер "Победа" решил ввести услугу возврата билетов на все рейсы компании, стоимость опции - 499 руб. Днем ранее об аналогичном решении объявила авиакомпания S7.

"Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте "Победы" доступна новая услуга - возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс", - заявил через пресс-службу гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Отказаться от перелета можно будет не позднее чем за 48 часов до вылета.

До этого сайт "Победы" предлагал возвратные билеты только по самому высокому тарифу.

S7 решила дать пассажирам право вернуть билеты на все рейсы авиакомпании, купленные с 5 марта по 10 апреля вне зависимости от тарифа. Ограничений по дате перелета нет. В случае возврата будет взиматься сервисный сбор: за один билет на внутренний рейс сбор составит 1000 рублей, для международных рейсов "размер сервисного сбора может меняться в зависимости от актуального курса валют".