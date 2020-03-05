В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Главы стран ОПЕК после официального заседания провели дополнительные консультации, по итогам которых решили рекомендовать усилить текущие сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ на весь 2020 год, а не только на второй квартал текущего года, как было предложено ранее, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

"В связи с развитием рынка и после 178-го внеочередного заседания ОПЕК, проведенного в четверг, главы делегаций конференции ОПЕК провели дополнительные консультации и решили рекомендовать продление срока действия предлагаемой дополнительного сокращения добычи на 1,5 млн б/с до конца 2020 года вместо рекомендации о сокращении до 30 июня 2020 года", - говорится в заявлении ОПЕК.

"Консультации, мониторинг и постоянный обзор текущих рыночных условий демонстрируют твердую приверженность стран-членов ОПЕК совместным усилиям по восстановлению стабильности рынка нефти. Члены Декларации о сотрудничестве полны решимости сплотиться, чтобы справиться с текущей проблемой на нефтяном рынке", - подчеркивает ОПЕК.

Ранее в четверг ОПЕК рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи нефти на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительную корректировку в объеме 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года.

Предполагается, что дополнительная корректировка должна быть проведена пропорционально между странами ОПЕК (1 млн б/с) и не-ОПЕК (0,5 млн б/с).

На заседании отмечалось, что вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мировой экономики и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. В настоящее время прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн б/с по сравнению с 1,1 млн б/с в декабре 2019 года. "Более того, беспрецедентная ситуация и постоянно меняющаяся динамика рынка означают, что риски смещены в сторону снижения", - отмечал ОПЕК.

В феврале ОПЕК прогнозировала рост спроса на нефть в 2020 году на 990 тыс. б/с, таким образом прогноз роста спроса понижен на 500 тыс. б/с. "

По словам министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, страны ОПЕК не будут сокращать "в одностороннем порядке". Поэтому им потребуется получить согласие России, как главного участника коалиции из стран, не входящих в ОПЕК.

В пятницу российская делегация прибывает на встречу министров стран ОПЕК и НЕ-ОПЕК, где будет решаться вопрос о возможном углублении сокращений. В ходе министерского комитета ОПЕК+ в среду Россия выступила против углубления сокращений, предложив лишь продлить текущую сделку на второй квартал 2020 года. Против дополнительных сокращений также выступил Казахстан.