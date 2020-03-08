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Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу
Логотип национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
Фото: Reuters

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.

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По их словам, в апреле Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти с нынешних 9,7 млн б/с до более 10 млн б/с, что в реалиях нефтяного рынка "эквивалентно объявлению войны", а если потребуется - выше рекордных 12 млн б/с.

Помимо этого, Эр-Рияд в субботу предложил некоторые виды своей сырой нефти по значительно более низкой цене - ниже на 6-8 долларов за баррель - покупателям во всех регионах (Bloomberg ознакомился с копией официальных продажных цен, предложенных Саудовской Аравией). Официально о скидках планируется объявить в понедельник, рассказал источник агентства.

Уточняется, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco предложила нефть марки Arab Light нефтеперерабатывающим предприятиям в северо-западной Европе со скидкой в восемь долларов за баррель. Опрошенные Bloomberg трейдеры считают, что цель этого шага - помешать российским компаниям продавать свою нефть в Европе.

В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Российский министр энергетики Александр Новак, выходя с заседания, объявил, что "с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи". Итоги заседания не замедлили сказаться на ценах на нефть: Brent резко ускорила падение, рухнув на 7,5% в ходе торгов в пятницу.

Саудовская Аравия Россия ОПЕК ОПЕК+ Saudi Aramco

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