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"Мосбиржа" подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" готовится к повышенной волатильности на торгах во вторник, 10 марта, дополнительно устанавливает расширенные границы ценовых коридоров, следует из сообщения биржи.

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С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.

По этим активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов. "В целях оперативного информирования участников рынка о маржинальных требованиях Московская биржа планирует раскрыть указанную информацию до 9:15 утра по московскому времени 10 марта", - говорится в сообщении.

В связи с волатильностью с 10 марта будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов. Ориентировочные ставки обеспечения и границы ценовых коридоров будут раскрыты на сайте биржи до конца дня 9 марта.

Согласно правилам биржи, в случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на бирже применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включенных в индекс "Мосбиржи", на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса "Мосбиржи" на 15% в течение десяти минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16:40 по московскому времени аукционы не проводятся.

На рынке облигаций дискретных аукционов не проводится. Сделки репо, сделки своп и сделки в адресных режимах будут проводиться в штатном режиме.

На всех рынках биржи, согласно правилам клиринга, при достижении цены границ установленного ценового коридора (торговых лимитов) производится их автоматическое расширение, обеспечивающее участникам рынка и их клиентам возможность совершения сделок в условиях высокой волатильности.

"Технологии и риск-менеджмент биржи являются высоконадежными и доказали способность функционировать в условиях высокой волатильности и большого числа транзакций. Биржа действует строго в соответствии с регулированием, правилами и регламентами, обеспечивает непрерывность проведения торгов при любых рыночных условиях", - говорится в сообщении.

Московская биржа

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