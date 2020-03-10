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Экс-президент FESCO Исурин стал президентом "Трансконтейнера"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) Александр Исурин стал президентом ПАО "Трансконтейнер", сообщила группа "Дело", контролирующий акционер железнодорожного оператора.

Назначение состоялось 10 марта. В новой должности Исурин займется общим управлением компанией и формированием команды, следует из пресс-релиза. По словам президента "Дела" Сергея Шишкарева, Исурин возглавит правление "Трансконтейнера" и войдет в совет директоров компании.

О переходе Исурина в "Трансконтейнер" с 10 марта ранее рассказывал источник "Интерфакса", близкий к оператору, не уточняя его новой должности. О возможной назначении его гендиректором "Трансконтейнера" говорили и источники "Коммерсанта".

Об уходе Исурина из FESCO стало известно на прошлой неделе. Он возглавлял транспортную группу с 2016 года. До перехода в FESCO он более 15 лет работал в сфере транспорта и контейнерных перевозок, возглавлял российское представительство MSC (Mediterranean Shipping Co., входит в тройку крупнейших контейнерных перевозчиков мира).

О планах группы "Дело" сменить руководство "Трансконтейнера" СМИ стали писать в январе. В феврале компанию покинул ее гендиректор Вячеслав Сараев, его сменил его первый заместитель Виктор Марков.

"Трансконтейнер" владеет и управляет более 74 000 крупнотоннажных контейнеров, около 28 000 вагонов-платформ для их перевозки, более 400 автомобилей и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть терминалов в России (примерно на 40 станциях) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

Группе "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") принадлежат 50% + 2 акции "Трансконтейнера". "Енисей Капиталу" - 25,1%. Кроме того, 24,47% акций владеет банк ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, сам банк его не называл, рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее сообщало, что это "Енисей Капитал", причем в IV квартале срок исполнения был продлен еще на срок до 12 месяцев).

FESCO Александр Исурин Трансконтейнер группа Дело Сергей Шишкарев Вячеслав Сараев

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