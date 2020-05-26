Глава "Трансконтейнера" заметил значительный отток транзитных грузов из авиации на железную дорогу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В условиях пандемии президент "Трансконтейнера" Александр Исурин заметил отток высокомаржинальных транзитных грузов с авиационного транспорта на железную дорогу. В интервью "Коммерсанту" он назвал "этот всплеск" очень "интересным".

Он напомнил, что из-за карантинных ограничений почти все авиакомпании прекратили регулярные рейсы, "особенно в сообщении с Китаем", при том, что в багажных отсеках пассажирских самолетов перевозилось очень много "товаров электронной торговли".

"Такую вместимость грузовым авиакомпаниям не заменить. А "следующий" вид транспорта, который позволяет давать приемлемую скорость доставки товаров электронной торговли, - это как раз железнодорожные контейнерные перевозки. И мы видим, что транзит в апреле относительно апреля прошлого года продемонстрировал прирост на 32%", - добавил топ-менеджер.

"Самый быстрый маршрут - через Казахстан", - отметил Исурин. Именно поэтому, в том числе, по его словам, совместное предприятие ОАО "Российские железные дороги" и ж/д администраций Белоруссии и Казахстана - АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance) - "показало рекордный объем перевозок в апреле".

По словам Исурина, на сети РЖД по итогам января-апреля 2020 года рынок контейнерных перевозок "по общим цифрам чувствует себя весьма неплохо" (вырос на 12,6%, в том числе внутрироссийский - на 13,2%, экспорт - на 13,6%, импорт - на 9,8%, транзит - на 13,5%).

"Но рост в течение первых четырех месяцев был очень рваный. В феврале очень сильно упал импорт, динамики не было, и это сказалось на отсутствии контейнеров в России под загрузку экспорта, который, наоборот, демонстрировал очень сильную положительную динамику", - сказал он.

"Соответственно, несмотря на общий рост рынка, сильно увеличивался внутренний дисбаланс, что влияет на расходы, связанные с подсылом необходимого оборудования в места загрузки. Увеличение транзита тоже шло очень рваными темпами: сначала он снизился в начале года из-за закрытия китайских предприятий на карантин, после этого последовал всплеск, так как они открылись в феврале и начали наверстывать упущенное, потом опять последовало снижение - закрылись уже европейские предприятия, а потом опять последовал всплеск", - добавил топ-менеджер.