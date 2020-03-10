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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Первый зампред ЦБ заявила об устойчивости финансовой системы РФ к колебаниям

По словам Ксении Юдаевой, на рынке не осталось откровенно слабых банков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Финансовая система России устойчива к значительным колебаниям на рынках, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

"Мы в последние годы проводили политику по повышению устойчивости российской финансовой системы. Сейчас на рынке нет откровенно слабых банков. Банки накопили запасы и капитала, и ликвидности. Мы постоянно проводим анализ устойчивости финансовой системы к разного рода внешним колебаниям, и наш анализ показывает, что система должна быть устойчивой", - отметила Юдаева.

Она также заявила о существенно увеличенном уровне устойчивости на макроэкономическом уровне. "Мы вошли в этот год с низкой инфляцией. У нас действует бюджетное правило, которое защищает бюджет от колебаний нефтяных цен. У бюджета накоплены значительные резервы, которые позволяют это делать. И накоплен существенный золотовалютный резерв. Кроме того, уровень долга за последние годы снизился, и ни у банков, ни у компаний нет сейчас каких-то значительных платежей по долгу, поэтому, в принципе, система достаточно устойчива", - заверила первый зампред ЦБ РФ.

"Мы проводим стресс-тестирование, мы проводим его регулярно. И стресс-тестирование банковской системы, и стресс-тестирование небанковских финансовых институтов. Оно показывает устойчивость к значительным колебаниям на финансовых рынках", - заключила Юдаева.

Она отметила, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью в банковском секторе, объявленные меры по проведению репо "тонкой настройки" и расширению лимита операций валютного свопа - это сигнал, который даст рынку дополнительный комфорт и гибкость.

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ЦБ РФ Ксения Юдаева

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