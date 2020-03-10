"Сафмар" в марте суммарно собрался поставить на НПЗ Белоруссии 400 тыс. т нефти

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нефтекомпании промышленно-финансовой группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева планируют суммарно поставить в марте 400 тысяч тонн нефти на белорусские НПЗ "Нафтан" и Мозырский НПЗ. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами поставок на заводы.

По информации источника предполагается поставить 300 тыс. тонн трубопроводным транспортом и 100 тыс. тонн по железной дороге.

Ранее в "Транснефти" сообщили, что ряд компаний оформили маршрутные поручения на прокачку в марте по нефтепроводу 177 тыс. тонн нефти на "Нафтан" и 31 тыс. тонн на Мозырский НПЗ. По данным "Транснефти", поступили еще заявки на прокачку нефти в Белоруссию в марте, но они пока не оформлены.

С 1 января 2020 года практически нет регулярных поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Ежемесячные поставки нефти из РФ на заводы республики в прошлом году составляли около 1,5 млн тонн. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой". "Белнефтехим" сообщал, что в феврале белорусские НПЗ работали с загрузкой 50%.

На белорусские НПЗ в феврале по системе Транснефти было поставлено 302 тыс. тонн нефти.

"Белнефтехим" накануне сообщил, что пять небольших российских нефтяных компаний впервые начали поставки нефти в Белоруссию, цена сформирована без учета премии. По информации концерна, в марте суммарный объем поставок от них составит около 200 тыс. тонн. Поставки идут как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом. "Белнефтехим" также подтвердил, что поставки НК Группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в Белоруссию в марте составят 300 тыс. тонн, а суммарный объем поставок за счет всех источников (с учетом танкерной нефти по северному направлению - через Клайпеду 160 тыс. тонн, и южному - через Одессу 250 тыс. тонн) сложится на уровне 1 млн тонн.