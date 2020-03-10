ЦБ РФ получит 500 млрд рублей вместо 700 от продажи Сбербанка

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ и правительство скорректировали условия сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка: регулятор после продажи акций банка сохранит у себя прибыль не 700 млрд рублей, а 300 млрд рублей, кроме того, в схеме появляется своего рода "переменный платеж", компенсирующий убытки по итогам продажи санируемых банков.

"Поправками в законопроект предлагается эту сумму уточнить - не 700 млрд рублей, а 300 млрд рублей и ввести дополнительную компоненту в размере 200 млрд рублей, которая будет привязана к размеру убытка, полученного Банком России при реализации активов банков", - заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев в ходе заседания бюджетного комитета Госдумы.

Это будет стимулировать ЦБ РФ продавать санируемые банки в рынок и таким образом устранить конфликт интересов, который может потенциально присутствовать, отметил замминистра финансов.

В свою очередь, глава комитета Думы по бюджету Андрей Макаров сообщил на заседании во вторник, что цена выкупа акций Сбербанка у ЦБ будет установлена по котировкам за последний месяц до сделки, а не за 6 месяцев, как предполагалось в рамках первого чтения законопроекта.

"У нас с вами прописывался механизм о том, что мы цену определяем на основании шестимесячного периода. Вот шестимесячная, средняя по шести месяцам. Почему такая цена?" - сказал Макаров. По его словам, установка цены выкупа акций Сбербанка по котировкам за месяц до сделки "даст возможность и ЦБ, и правительству решить оптимально, определить даты, сроки, когда это будет происходить".

Также стало известно, что акции Сбербанка вечером во вторник сократили утренние потери благодаря новостям, что оферту для миноритариев Сбербанка планируется заменить заключением акционерного соглашения при сделке ЦБ и правительства, о чем сообщил в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы Макаров.

На Московской бирже обыкновенные акции Сбербанка к 16:56 по Москве стоили 211,31 рубля (-4%), утром бумаги падали на 16%. "Префы" Сбербанка также сократили потери до 4% - бумаги стоят 201,63 рубля.