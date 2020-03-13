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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

ЦБ создал на сайте раздел о мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В условиях сильной рыночной волатильности Банк России создал на своем сайте специальный раздел о мерах, которые он принимает, чтобы стабилизировать ситуацию.

Регулятор зааверил, что внимательно следит за развитием ситуации на финансовом рынке. По его оценке, сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах: в банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы капитала и ликвидности (как рублевой, так и валютной), объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился, а бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть.

9 марта ЦБ объявил, что на 30 дней прекратит покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила. 10 марта регулятор пообещал начать упреждающие продажи валюты на рынке также в рамках бюджетного правила.

Кроме того, регулятор 10 марта провел аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей, проведет аналогичный аукцион таким же объемом 13 марта, а также увеличил лимит операций "валютный своп" до $5 млрд. Также ЦБ напомнил о введении временных (до 30 сентября 2020 года) регуляторных послаблений для банков на фоне повышенной волатильности валютного и фондового рынков.

"Банк России имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать, если этого будет требовать ситуация", - заверил ЦБ.

Банк России ФНБ

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