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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о покупке правительством 52,3% обыкновенных акций Сбербанка России у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Законопроекты о покупке (№901908-7) и о порядке перечисления средств (№901911-7) были внесены в Госдуму в феврале.

Ранее предполагалось, что продажа будет проведена на рыночных условиях по средневзвешенной цене акций за 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. В результате Минфин планировал, что у ЦБ сформируется прибыль более 2,5 трлн рублей. Предполагалось, что 700 млрд рублей от продажи останется в распоряжении Банка России, остальные средства будут перечислены в бюджет. Планировалось, что в федеральный бюджет от сделки ЦБ направит в 2020 году 500 млрд рублей (350 млрд рублей денежными средствами и 150 млрд рублей в виде части субординированного кредита Сбербанку), в 2021 году - 650 млрд рублей (300 млрд рублей деньгами и 350 млрд рублей в виде суборда ВЭБ.РФ), в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка.

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Однако, итоговая версия закона была существенно доработана.

Выставление обязательной оферты миноритариям заменили акционерным соглашением, так как собственником пакета и в том, и в другом случае является государство. Само акционерное соглашение будет разрабатываться, пояснил ранее замминистра финансов Владимир Колычев.

Цена выкупа акций правительством будет установлена по котировкам за последний месяц до сделки, а не за 6 месяцев, как предполагалось ранее. Из текста законопроекта исключили сроки и график перечисления в федеральный бюджет прибыли, которую ЦБ получит в результате продажи правительству пакета акций Сбербанка.

Кроме того, ЦБ вместо 700 млрд рублей получит от продажи Сбербанка 300 млрд рублей, плюс в схеме появляется своего рода "переменный платеж" в размере 200 млрд рублей, компенсирующий убытки ЦБ по итогам продажи санируемых банков.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума ЦБ РФ Сбербанк

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