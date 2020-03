Крупнейшие банки США приостанавливают buyback из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американская Financial Services Forum, объединяющая крупнейшие банки страны, объявила, что участники приостанавливают обратный выкуп акций на оставшийся период первого квартала и второй квартал 2020 года на фоне вспышки коронавируса.

В организацию входят JPMorgan Chase&Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of New York Mellon Corp. и State Street Corp.

Они приняли это решение в связи с общей задачей использовать свой "капитал и ликвидность для поддержки граждан, малого бизнеса и в целом экономики путем кредитования и предоставления других важных услуг", говорится в пресс-релизе.

Банки возобновят обратный выкуп акций, как только это позволят обстоятельства.

На прошлой неделе лидер демократов в банковском комитете Сената США Шеррод Браун призвал банки приостановить программы buyback. Он предложил им "инвестировать в население, а не в портфели акций своих CEO".

Снижение котировок банков было более значительным, чем падение на рынках. С начала года индикатор KBW Nasdaq Bank Index упал на 34%.