ЕЦБ признал распространение COVID-19 "сильным шоком" для мировой экономики

Глава Центробанка Лагард потребовала масштабных и скоординированных мер в ответ на коронавирус

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о необходимости "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус, предупредив, что его распространение уже стало "сильным шоком" для перспектив роста мировой экономики.

"Мы призываем правительства и все другие политические институты предпринять своевременные и целенаправленные действия, - сказал Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания ЕЦБ. - Требуются масштабные и скоординированные меры бюджетной политики, чтобы поддержать компании и сотрудников, оказавшихся под угрозой".

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. При этом ЕЦБ временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, говорится в заявлении Центробанка.

Лагард в ходе выступления также отметила существенное ухудшение перспектив экономики и "повышение рыночной волатильности" из-за коронавируса.

В среду, 11 марта, в ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза глава ЕЦБ предупредила, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет временным, допустила Лагард.