ЦБ 13 марта продал валюту на 3,69 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России 13 марта в рамках "упреждающих мер" по снижению волатильности и поддержке курса рубля продал в России валюту на 3,69 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта "в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти". ЦБ обещал проводить эти операции до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

11 марта ЦБ продал валюту на 3,58 млрд рублей.